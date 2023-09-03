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Yaşam

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Tekirdağ'daki etkinlikte modifiye araçlar sergilendi.

Fırat Çakır  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneğince düzenlenen, "Tekirdağ Tuning Drift Fest" etkinliğine 100'ü aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte, desibel ve güzellik yarışması gerçekleştirildi. Gün boyu devam edecek yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaketler verilecek.

Çocuklarıyla birlikte alana gelen aileler de araçlarla fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, birçok ilden modifiye araç tutkunu vatandaşın etkinliğe katıldığını söyledi.

Yavaş, "Şu an özel, Türkiye'nin seçilmiş 105 aracı mevcut. Türkiye'de en iyi seçilen araçlar burada. Ankara'dan sırf ses yarışması için gelen araçlarımız var. Alanda minimum 500 bin lira ile maksimum 3,5 milyon lira değerinde araçlar var." dedi.

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