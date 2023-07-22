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Yaşam

Model uçak ve helikopter tutkunları Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından model uçak ve helikopter tutkunları bir araya geldi.

Emrah Yaşar  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Model uçak ve helikopter tutkunları Eskişehir'de buluştu Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesislerinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Model Uçak ve Helikopter Festivali"nde model uçak kulüpleri stantlar kurdu.

Doğu Apronu'nda düzenlenen ve halka açık etkinlikte, model uçak ve helikopter tutkunları gösteriler yaptı.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, ACT Havayolları sponsorluğunda "Yeni Menekşe" uçağı ile gösteri sundu.

Etkinliğe katılan MFÖ müzik grubu üyesi Fuat Güner, AA muhabirine, model uçağa gönül veren insanlar olarak bu güzel günü kaçırmak istemediklerini belirterek arkadaşıyla bu etkinliğine katıldıklarını kaydetti.

Bir süre önce MFÖ müzik grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur'un vefat ettiğini anımsatan Güner şunları söyledi:

"Biraz da özellikle buraya gelmek istememin nedeni canım Özkan'ımın vefatından sonra günlerdir içimdeki acıyı atamıyorum. Devamlı gözümün önüne geliyor. Yıllar... 52 yıl yani dile kolay. Dedim 'Belki bir fırsat olur. Biraz kafam dağılır. Gideyim.' diye. Özellikle de geldim. Zaten burası bence Türkiye'nin iftihar etmesi gereken bir yer. Model uçak sevdasına 9 yaşında başladım. O zaman lastik pervaneli uçaklar vardı. Lastiği bırakırsınız kendi kendine uçar. Bu sevdaya öyle başlamıştım."

Ankara'dan gelen serebral palsi hastası 9 yaşındaki Zehra Sinem Özen de babası Zafer Özen ile birlikte model uçak kullandı.

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