Dolar
35.56
Euro
36.64
Altın
2,707.51
ETH/USDT
3,422.40
BTC/USDT
102,490.00
BIST 100
9,947.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da "PANKOBİRLİK Kooperatifleri İstişare Toplantısı"nda konuşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İzmir Aliağa Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da "Veri Koruma Günü Paneli"nde konuşuyor
logo
Yaşam

Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu

Gaziantep'te 3 yaşındaki işitme engelli Yüsra Gültekin, beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duymanın sevincini yaşadı.

Mehmet Akif Parlak  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu

Gaziantep

Doğuştan iç kulak yapıları ve işitme siniri gelişmeyen Yüsra Gültekin, ailesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne getirildi.

Burada KBB Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt'ın gözetiminde KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan operasyonda, küçük kızın beyin sapındaki işitme merkezine işitmesini sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi.

Ameliyatın ardından taburcu edilen minik Yüsra, yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrollerde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Doç. Dr. Gülşen, gazetecilere, Gültekin ailesinin yaklaşık bir ay önce kendilerine işitme kaybı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Yaptıkları tetkikler sonucunda Yüsra'nın her iki iç kulağının gelişmediğini gördüklerini belirten Gülşen, tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Bu tarz hastalarda doğuştan beyin sapında bulunan işitme merkezine protez takıyoruz; bunun adı beyin sapı implantı. Bir ay önce beyin sapı implantı yaptığımız Yüsra bebeğe bugün dış parçasının aktivasyonunu yaptık. Kendisi seslere tepki veriyor. Ameliyatlarda bunları ölçümleyebiliyoruz, duyduğunu aslında ameliyatta tespit ettik. Bugün de cihazın açılışını yaparak Yüsra bebeğin seslere tepkisine tanık olduk. 2-3 aylık rehabilitasyon sürecinden sonra ilk anlamlı kelimeleri çıkarmaya başlayacak. Bu anlamda bu tür ameliyatları Türkiye'de en fazla yapan kliniklerden biriyiz. Biz de bu mutluluğa tanık oluyoruz. Bu, bizim için memnuniyet verici."

Anne Zahide Gültekin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Herkesin eline sağlık, çok şükür çocuğum duyuyor. Seslendiğim zaman dönüp bakıyor. Çok duyguluyum ve çok mutluyum. Şükür kızım artık duyuyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Esenler'de bir kadın 20 yıllık birikimini sahte polislere kaptırdı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında mazlum ve mağdurların yanındayız
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu

Minik Yüsra beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duydu

Gazeteci Fulya Öztürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Şanlıurfalı kadının anne olmaya hayali 13 yıl sonra gerçekleşti

İHH, geçen yıl 43 ülkede 1 milyonu aşkın yetime destek oldu

İHH, geçen yıl 43 ülkede 1 milyonu aşkın yetime destek oldu
"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin galası yapıldı

"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin galası yapıldı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın "Haber" kategorisinde favorisi "Mavi vatan savunması" oldu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın "Haber" kategorisinde favorisi "Mavi vatan savunması" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet