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Yaşam

Minik Leo, yaşam mücadelesini kazandı

İzmir'de doğum sonrası kalp rahatsızlığı yaşayan ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle uçak ambulansla İstanbul'a götürülerek ameliyata alınan Leo, tedavisinin üçüncü ayında sağlığına kavuştu.

Tezcan Ekizler   | 10.11.2019
Minik Leo, yaşam mücadelesini kazandı

İzmir

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek ameliyat edilen Leo bebek, 3 aylık kritik süreci atlattı.

Özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbinde sıkıntı olduğu anlaşılan Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine "kalp odacıklarından çıkması gereken damarların farklı yerlerden çıkması' olarak da tanımlanabilen "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla getirilen Leo bebek, 5 gün sonra ameliyat edildi.

Hastanede 21 gün kaldıktan sonra taburcu olan Leo bebek, ailesinin İzmir Bornova'daki evine getirildi.

Ameliyatın ardından kritik 3 aylık süreci atlatan Leo bebeğin boyu yaşıtları gibi uzarken, 6,5 kiloya ulaştı.

Yaşadığı kötü günlere inat artık etrafına gülücükler saçmaya başlayan Leo bebeği 6 yaşındaki ablası Helen Dalgıç, bir dakika olsun yalnız bırakmazken, anne Cemran ve baba Onur Dalgıç da her dakikalarını oğullarıyla geçiriyor.

"Leo kritik süreci geride bıraktı"

Onur Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğumunun ardından yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadıklarını belirtti.

Dalgıç, "Eşimle oğlumuzun iyileşeceğine hep inandık. Öyle de oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Evimize geldik. Annesi ona çok iyi baktı. Leo 3 aylık oldu. Kritik süreci geride bıraktı. Kontrole götürdüğümüz doktorlarımız da gelişiminden memnun. Her şey yolunda. Bazı ilaçları kestiler. Fiziksel gelişimi de çok iyi. Oğlum artık sağlığına kavuştu." dedi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkesin oğlu için seferber olduğunu hatırlatan Dalgıç, şunları kaydetti:

"Biz sistemin nasıl ilerlediğinin farkında olamadık ama müthiş bir çalışma yapıldı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç halinde her şeyi yapıyor. Bu şekilde sistemin düzgün işlemesi çok güzel. Leo başarılı hekimlerimiz sayesinde kurtuldu. Leo bizim ikinci çocuğumuz. Onu her kucağıma aldığımda tarif edilmez bir duygu yaşıyorum. Leo'nun artık gülmesi ve bizi anlayabilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Leo gibi kalp rahatsızlığı bulunan birçok aile bizi aradı. Biz de onlara ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini, tıbbın çok ilerlediğini çocuklarının mutlaka sağlığına kavuşacağını söyledik."

"Bizim her günümüz bir mucize"

Cemran Dalgıç da bir anne olarak hayatının en mutlu günlerini yaşadığını, o kötü günleri düşündükçe her gün Allah'a dua ettiğini söyledi.

Oğlunun sağlığına kavuşmasında emeği bulunan herkese minnettar olduklarını ifade eden anne Dalgıç, şunları söyledi:

"Leomuz sağlığına kavuştu, ailemiz toplandı. Gelişimi normal bir çocuk gibi devam ediyor. O zor günlerde hep kötüyü düşündüm. Hatta yakın çevreme 'ben bu sefer başaramadım' demişim ama artık o günler geride kaldı ve biz başardık. Oğlumu kaybetme duygusu yaşadım. Onu kucağıma aldığımda gözlerim hala doluyor. Bizim her günümüz bir mucize. Herkese minnettarız."

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