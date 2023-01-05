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Yaşam

Minarede mahsur kalan kediyi din görevlisi kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde inşaat halindeki caminin minaresinde mahsur kalan kediyi din görevlisi kurtardı.

Murat Arslan   | 05.01.2023
Minarede mahsur kalan kediyi din görevlisi kurtardı

Amasya

İlçe merkezindeki cami inşaatında çalışan işçiler, minareden uzun süredir kedi sesi geldiğini imam hatip Yunus Fırat'a bildirdi.

Caminin zemin katında ibadet için geçici olarak açılan mescit bölümünde görev yapan Fırat, bunun üzerine 56 metre yüksekliğindeki minareye çıktı.

Minaredeki basamakların en üst bölümünde mahsur kalan kediye ulaşan Fırat, kucağına aldığı kediyi aşağıya indirdi.

Fırat'ın karnını doyurduğu kedi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Fırat, AA muhabirine, işçilerin haber vermesi üzerine olaya hemen müdahale ettiğini söyledi.

Hayvanlara sahip çıkılmasını isteyen Fırat, "Hazreti Peygamberimiz bir kediyi görüp onu alıyor ve muhafaza ediyor. Onun için bir hayvanı kurtarmanın sevabını biz Hazreti Peygamberimizden biliyoruz. Elhamdülillah, Allah'a şükür, kediyi kurtardık." diye konuştu.


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