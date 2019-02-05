Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan hedef büyüttü

Fotoğraf: AA/Mustafa Kamacı

ANKARA - ÖMER HAKAN KİBAR

Kamp çalışmalarını Ankara'da sürdüren milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım ve bireysel olarak olimpiyat kotası almak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Dünya Kupası ikinci ayağının 21 Şubat'ta Avustralya'da başlayacağını hatırlatan milli sporcu, "İlk olarak hedefim dünya kupalarını birinci bitirip olimpiyatlara gitmek. İlk hedefimiz takım olarak gitmek ama benim bireyselde de şansım var. Dünya Şampiyonası'nda madalya alarak da gidebilirim. Takım ruhunu çok iyi bir şekilde yakaladık. Geçen senenin üzerine koyarak olimpiyatlara gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlardaki ilk erkek Türk cimnastikçi

Ferhat Arıcan, Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek cimnastikçinin kendisi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu benim için çok iyi bir şey ancak Türk cimnastiği ve Türk sporu için çok kötü. Şu an çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Olimpiyatlara takım olarak katılmak istiyoruz. Tek başıma gidince biraz sıkılmıştım. Takımla birlikte orada büyük başarılar alacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlara takım olarak gitmek."

Cimnastik sporcusunun kendisine iyi bakması durumunda ileriki yaşlarda da mücadelesini sürdürebileceğine inanan Ferhat, "Formumu koruduğum sürece iki olimpiyat daha görürüm diye düşünüyorum." dedi.

Takım arkadaşım Ümit Şamiloğlu'nun 39 yaşında olduğunu ve spor yaşantısını devam ettirdiğini dile getiren milli sporcu, "Onu baz alırsak üç olimpiyat daha görebilirim. Herkesin fiziksel yapısı çok farklı. Kadın cimnastik sporcuları erken yaşta bırakıyor. Fakat çok güzel örnekler var. Özbekistanlı kadın bir sporcu 42 yaşında ve 3 çocuğu var. Altıncı olimpiyatına gidiyor. Bulgaristan Cimnastik Federasyonu Başkanı 6 kez olimpiyatlara gitti. En son gittiğinde 42 yaşındaydı. Kendimizi formda tutarsak 35 yaşın üstüne çıkarız." değerlendirmesini yaptı.

Hedef büyüttü

Milli cimnastikçi 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı başardığını, 2020 Tokyo Olimpiyatları için ise hedef büyüttüğünü anlattı.

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bir Türk sporcusu kürsüde olur." diyen Ferhat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılında olimpiyata gitmeyi hedefledim ve gittim. Şimdi olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum. '2020 yılında madalya alırım' diyorum. Sadece ben demiyorum, dünya cimnastik kamuoyu da diyor. 2016 senesinde zaten olimpiyatlara gitmeden önce Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından finale ve madalyaya aday gösterilen sporcuydum. Kendime güveniyorum. Madalya almaya adayım. Dünya kupalarından bireysel olarak olimpiyatlara gitme şansımız doğdu. 8 ayak olacak. Biri tamamlandı. Dünya sıralamasında şu anda üçüncü sıradayım."

Olimpiyat madalyasına kilitlendiğini ve bunu başarmak için çalışmalarının yanı sıra özel hayatına da dikkat ettiğini aktaran Ferhat Arıcan, "Bizim için antrenman önemli ancak beslenme ve antrenman dışı hayat da önemli. 24 saat sporcu olabilmek önemli. Kamp dönemlerinde tatlıyı çok yemiyorum. Ara öğünlerime dikkat ediyorum. Protein ve karbonhidratlarla besleniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.