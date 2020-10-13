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Yaşam

Mikro kredi ile evinde üretici oldu

Şanlıurfa'da, 4 çocuk annesi Zeliha Demirtaş, kullandığı mikro krediyle başladığı tavuk yetiştiriciliği, isot ve biber salçası üretimiyle evinin geçimine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Müslüm Etgü   | 13.10.2020
Mikro kredi ile evinde üretici oldu

Şanlıurfa

Maddi sıkıntı yaşayan ailesine destek olmak isteyen 40 yaşındaki Zeliha Demirtaş, 9 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından verilen mikro krediye başvurdu. 

Borcunu ödedikten sonra belirli aralıklarla aldığı kredi miktarı 45 bin liraya ulaşan Demirtaş, ilk başta evinin avlusunda tavuk yetiştirmeye başladı. Demirtaş, yıllar içerisinde yöreye özgü isot (pul biber) ve biber salçası üretimine de başlayarak, hem çocuklarının eğitimine hem de aile bütçesine katkı sundu.

"Kredi sayesinde çok şükür mutlu bir hayat sürüyorum"

Zeliha Demirtaş, AA muhabirine, aldığı mikro kredi sayesinde kendi işini kurduğunu ve evinde yaptığı üretimle aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Daha önce ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını, kullandığı kredi sonrası hayatının değiştiğini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kredi desteğiyle evimin bahçesinde tavuk yetiştirip, biber salçası ve isot üretmeye başladım. Bir kadın olarak ayakta durmayı öğrendim, kimseye ihtiyaç duymadan ailece geçimimizi sağlıyoruz. Kredi öncesi durumumuz iyi değildi, kiramızı bile ödeyemiyorduk ve ekmeğe muhtaç durumdaydık. Durumumuz iyi olmadığı için eşimle sık sık tartışıyorduk. Kredi ile çok şükür maddi durumumuz düzeldi. Artık çok şükür eşimle ve çocuklarımla mutlu bir hayat sürüyorum. Kredi sayesinde tavuk yetiştirip satıyorum, yumurtalarından faydalanıyorum, biber salçası ve pul biberi üretiyorum."

Demirtaş, ürettiği isot ve salçaya şehir dışından da talep geldiğini belirterek, bu ürünlerin tadına bakanların daimi müşterisi olduğunu ve her yıl kendisinden alış veriş yaptıklarını aktardı.

Ailesinin yaşantısının küçük bir destekle değiştiğine dikkati çeken Demirtaş, "Bana destekte bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve diğer ilgililere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Demirtaş, kadınlara da seslenerek, mikro kredi kullanıp kendi işlerini kurmalarını tavsiye etti.

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