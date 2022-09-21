MHP lideri Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı
Bahçeli'nin Başkent caddelerinde klasik otomobilini sürdüğü anlar MHP'nin sosyal medya hesabından "Liderimiz Yollarda" mesajıyla paylaşıldı.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anlar, MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobillerinden biriyle Ankara turuna çıktı. Klasik araba tutkusuyla bilinen Bahçeli'nin Başkent caddelerindeki gezisi, Balgat'taki parti genel merkezinde sona erdi.
Bahçeli'nin Ankara caddelerinde klasik otomobilini kullandığı anlara ait video, partinin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde "Liderimiz Yollarda" mesajıyla paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.