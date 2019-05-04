Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla mevsimlik tarım işçilerinin batı illerine zorlu yolculuğu başladı.

Yasin Dikme   | 04.05.2019
Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla mevsimlik tarım işçilerinin batı illerine zorlu yolculuğu başladı.

Türkiye'de tarım alanlarının büyüklüğü açısından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da, makineleşmenin artmasından dolayı binlerce aile, geçimini sağlamak için tarım işçisi olarak batı illerine göç etmek zorunda kalıyor.

İlkbaharda aileler, eğitimlerini yarıda bırakan çocuklarıyla birlikte soğan, sarımsak, şeker pancarı ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelere göç ediyor. Çadırlarını ve eşyalarını tır ile kamyonlarla çalışacakları bölgelere gönderen tarım işçileri, kendileri de minibüs ve otobüslerle yola çıkıyor.

Yılın 8 ayını çeşitli bölgelerde zor şartlarda, günlük 50-70 lira karşılığında çalışarak geçiren mevsimlik tarım işçileri, kasım ve aralık aylarında memleketlerine dönüyor.

Ankara Polatlı Tarım İşçileri Derneği Başkanı Salih Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Şanlıurfa ve bölge illerinden binlerce mevsimlik tarım işçisinin çalışmak için Ankara ve çevre kentlere gittiğini söyledi.

Şanlıurfa'daki kalabalık ailelerin geçim şartlarının zor olması nedeniyle göç ettiklerini dile getiren Çoban, şunları belirtti:

"Her yıl Şanlıurfa'daki binlerce kişi yaklaşık 8 ayını dışarıda geçiyor. Şu anda 400 kişiyi Ankara'ya soğan toplamaya götürüyoruz. Orada zor şartlarda çalışıyoruz. Elektrik, su ve temizlik gibi problemler yaşıyoruz. Ailelerin çoğunun çocukları okulu bırakıp geliyor. Bu da onlar için çok zor oluyor. Ben de ailemle birlikte 35 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyorum." diye konuştu.

Abdullah Demir de 20 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirtti.

Her yıl göç ederek eziyet yaşadıklarını dile getiren Demir, "Hayat pahalı, yevmiye ucuz. İşsizlikten dolayı her yıl, soğan ve şeker pancarı toplamak için Ankara gidiyoruz. Bizim burada iş olsa niye bu zorluğu yaşayalım. Yetkililerin sorunlarımızı çözmesine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Üniversitede rektör, tarlada çiftçi

Üniversitede rektör, tarlada çiftçi

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi

Bir yıl önce başladı, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

Liseliler ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu

Liseliler ihtiyaç sahibi aileler için seferber oldu

Köy okulunun 'eğitim neferleri'

Köy okulunun 'eğitim neferleri'
RTÜK 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı Şanlıurfa'da düzenlendi

RTÜK 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı Şanlıurfa'da düzenlendi