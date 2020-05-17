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Yaşam

Mesut Özil'den Manisa'da 280 aileye gıda kolisi desteği

Mesut Özil, Türk Kızılay aracılığıyla Manisa'da 280 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.

Haluk Satır,Mustafa Murat Kaygusuzer   | 17.05.2020
Mesut Özil'den Manisa'da 280 aileye gıda kolisi desteği Fotoğraf: Haluk Satır /AA

Manisa

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılay'ın, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek oldu. 

Mesut Özil'in bağışıyla hazırlanan gıda kolileri, "Mesut Özil'den sevgilerle..." notuyla Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleri tarafından Soma ve Yunusemre ilçelerinde bulunan 280 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim, desteklerinden dolayı Mesut Özil'e teşekkür etti.

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