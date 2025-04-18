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Yaşam

Mersinli iki hayırsever araçlarını Gazzelilere bağışladı

Mersin'de yaşayan iki hayırsever, araçlarını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

Yakup Sağlam  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Mersinli iki hayırsever araçlarını Gazzelilere bağışladı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Kentte yaşayan iki hayırsever, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere destek olabilmek için insani yardımları organize eden Umut Kervanı Derneğinin kampanyasına destek verdi.

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Hayırseverler, hafif ticari araç ve motosikletini Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır gibi insani yardımları organize eden derneğe bağışladı.

Umut Kervanı Derneği Mersin Şube Başkanı Ömer Ramazan Soy, AA muhabirine, hayırseverlerin yardımlarını Filistinlilere ulaştırmak için köprü görevi gördüklerini söyledi.

Mersinlilerin yardım kampanyasına duyarsız kalmadığını belirten Soy, "İki hayırseverimiz hayır konusunda öncü olup Gazze'ye ulaştırılmak üzere araba ve motosikletini bize teslim ettiler. Biz de bu araçların en kısa zamanda satışını gerçekleştirip elde edeceğimiz geliri Gazze'deki mazlumlara göndereceğiz." diye konuştu.

Motosikletini bağışlayan hayırsever Cihat Arslan da Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yapılan bu zulme sessiz kalmamayı düşündük. Ailemle konuşarak kullandığım motosikleti bağışlamak istedim. Bizim yaptığımız bu bağış belki diğer vatandaşları teşvik edecek." dedi.

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