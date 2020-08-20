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Yaşam

Mersinli çiftçi kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, kamyonetine yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için aracını çalıştırmıyor.

Derviş Çömez   | 20.08.2020
Mersinli çiftçi kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor Fotoğraf: Derviş Çömez / AA

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İsmet Ateş, sebze taşımak için bindiği kamyonetinin ön camına kumruların yuva yaptığını gördü.

Yuvadaki 2 yumurtayı fark eden Ateş, bunun üzerine kamyonetini çalıştırmayıp, komşusundan emanet araç istedi.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların yumurtadan çıkmasını bekleyeceğini anlatarak, "Yavrular için aracımı kullanmayı bıraktım. Emanet araçla işlerimi görüyorum. Yavruların yumurtadan 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Büyümeleriyle birlikte süre 2 ayı bulabilir. Sabırla bekleyeceğiz." dedi.


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