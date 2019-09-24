Euro
6.24
Dolar
5.68
BIST 100
101,571.80
Altın
1,521.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 7 saatte kurtarıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi, 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Sezgin Pancar   | 24.09.2019
Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 7 saatte kurtarıldı

Mersin

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi, 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, besici Salih Gür, otlatmak için Değirmençay Mahallesi'ne getirdiği keçilerden birinin kaybolduğunu fark etti.

Çevrede yaptığı araştırmada keçisinin yamaçtaki kayalık alanda mahsur kaldığını gören Gür, Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) yardım istedi.

Bölgeye giden 5 gönüllü, 7 saatlik zorlu çalışmayla hayvanı kurtardı.

Keçi, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya-Kore ticaret savaşları ve Asya Pasifik'te 'yeni normal'
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
Avusturya'da seçmenler iki yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi

Benzer haberler

Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 7 saatte kurtarıldı

Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 7 saatte kurtarıldı

Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu