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Yaşam

Mersin'de kurulan mezat antika tutkunlarını buluşturuyor

Mersin'de antika tutkunlarını bir araya getirmek için kurulan mezatta satışa sunulan eserler, kıyasıya rekabetle yeni sahiplerini buluyor.

Yakup Sağlam  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Mersin'de kurulan mezat antika tutkunlarını buluşturuyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde antika dükkanı işleten Koray Aysel, kendisi gibi eski eşya meraklılarını buluşturmak için mezat organize ediyor.

Yenişehir ilçesindeki düğün salonunda haftada bir gün şehir içinden katılımcılarla gerçekleştirilen mezat, çok sayıda antikacıyı buluşturuyor.

Etkinliğin ilgi görmesinin ardından ayda bir gün de farklı kentlerden gelen ziyaretçilerle düzenlenmeye başlayan mezat, akşam saatlerinde yapılıyor.

Sergilenenlerin arasında ahşap oyma ürünler, abajur, radyo, pikap, plak, gaz lambası, saat ve takılar da yer alıyor.

Eserlerin açık artırma usulüyle satışa sunulduğu mezatta kıyasıya rekabete giren katılımcılar, koleksiyonlarını zenginleştirme imkanı buluyor.

"Kendi şehrimizde de mezat yapmak istedik ve başardık"

Koray Aysel, AA muhabirine, antika tutkusunu mezat kültürüyle yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Isparta'da katıldığı bir mezattan etkilendiğini dile getiren Aysel, "Kendi şehrimizde de mezat yapmak istedik ve başardık. Şehirler arası mezada 6 şehirden 80'e yakın kişi katıldı. Her ay şehirler arası mezat düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Mezada Isparta'dan katılan 53 yaşındaki Ramazan Uğurlu da 20 yıldır antikacılıkla uğraştığını belirterek, "Haftanın en az 3 günü başka illerde düzenlenen mezatlara katılıyorum. Gittiğim yerlerde hem ürün satıyor hem de yerlerine başka eşya alıyorum. Antika uğruna birçok il ve ilçe gezdim." diye konuştu.

"Hem geziyor hem de ticaretimizi yapıyoruz"

Adana'dan gelen Hasan Kağnıcı da antikacılıktan keyif aldığını vurgulayarak, "Hem geziyor hem de ticaretimizi yapıyoruz. Antikacılık ayrı bir tutku. Nasıl bir spor takımı tuttuğunda bırakamıyorsan antikacılık da öyle bir meslek. Eline geçen her özel ürün senin için büyük bir başarı oluyor." ifadesini kullandı.

Konya'dan katılan Ali Işıcık da eski eşya toplamak için birçok şehir gezdiğini anlattı.

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