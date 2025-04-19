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Yaşam

Mersin'de camide doğan kediler büyüyor

Mersin'de bir camide vaaz kürsüsünün altında doğum yaptıktan sonra sahiplendirilen anne kedinin 3 yavrusunun gelişimi sürüyor.

Aleyna Coşkun  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Mersin'de camide doğan kediler büyüyor

Mersin

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve yavrularının bakım süreçleri devam ediyor.

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen anne kedi "Alaca" ile yavruları "Tülin, Düğme ve Obur"un sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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Anne kediyi kalıcı, yavrularını da geçici olarak sahiplenen Kısmet Efetürk, bir aydır kedilere sevgiyle baktığını belirtti.

Kedi yavrularının hareketlendiğini anlatan Efetürk, "Yavrular yakın zamanda yeni yuvalarına gidecekler. Onlar gideceği için üzgünüm. İnsan bir boşluğa düşüyor çünkü kendi elinde büyümüş gibi oluyor. Tülin ve Obur'un yuvası belli. Düğme'nin henüz yuvası bulunmadı. Çok isteyen var ama güzel bakabilecek, bunun sorumluluğunu alabilecek kişiler olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Sorumlusu Veteriner Hekim Mert Tatar da anne kedinin kısırlaştırıldığı bilgisini paylaşarak, bu operasyonun kedinin sağlığı ve kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve 3 yavrusu için ibadethanenin avlusuna kulübe konulmuş, bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda korumaya alınmıştı. Anne kedi kalıcı, yavruları da geçici olarak Kısmet Efetürk'e sahiplendirilmişti.

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