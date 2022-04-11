Dolar
14.74
Euro
16.07
Altın
1,958.67
ETH/USDT
3,061.00
BTC/USDT
41,246.00
BIST 100
2,439.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, havaların ısınmasıyla olgunlaşan çileklerin hasadı sürüyor.

Burcu Kaya   | 11.04.2022
Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadı yapılan çilekler sabahın erken saatlerinde özenle toplanıyor, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlerle ilçe haline gönderiliyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, ilçede 20 bin dönüm alandan yaklaşık 70 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Üretici Ali İhsan Şahin de 400 dönüm alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, "Bu sezon, dönümden ortalama 4 ton ürün bekliyoruz. Hasadımız devam edecek. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi
Şanghay'da kapanma tedbirlerine karşı kent sakinlerinin tepkisi artıyor
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı

Benzer haberler

Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor

Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor

Mersin'de araştırma enstitüsünün serasında kuzugöbeği mantarı yetiştirildi

Rekortmen atlet Mikdat Sevler gözünü dünya şampiyonasına dikti:

Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretimi tamamlandı

Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretimi tamamlandı
Mersin'de isim önergesi reddedilen parka Eren Bülbül'ün adını taşıyan tabela dikildi

Mersin'de isim önergesi reddedilen parka Eren Bülbül'ün adını taşıyan tabela dikildi