Mersin'de açık alanda üretilen çileğin hasadı devam ediyor
Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, havaların ısınmasıyla olgunlaşan çileklerin hasadı sürüyor.
Mersin
Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadı yapılan çilekler sabahın erken saatlerinde özenle toplanıyor, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlerle ilçe haline gönderiliyor.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, ilçede 20 bin dönüm alandan yaklaşık 70 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.
Üretici Ali İhsan Şahin de 400 dönüm alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, "Bu sezon, dönümden ortalama 4 ton ürün bekliyoruz. Hasadımız devam edecek. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.