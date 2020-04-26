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Yaşam

Memleketlerine gitmek yerine yardım kolisi dağıtıyorlar

Kastamonu'da öğrenim gören Türk Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencileri, Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek yerine kentte kalarak ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin dağıtımında görev alıyor.

Özgür Alantor   | 26.04.2020
Memleketlerine gitmek yerine yardım kolisi dağıtıyorlar

Kastamonu

Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, okullarının kapanmasının ardından memleketlerine gitmek yerine kentte kalarak ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılay yardım paketlerini ulaştırmaya çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında okulları tatil edilen Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören ve Türk Kızılay gönüllüsü bir grup öğrenci, memleketlerine gitmedi.

Bunun yerine kentte kalan öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılay yardım paketlerini ulaştırmada görev alıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi görevlileri ile kentteki ihtiyaç sahiplerini ziyaret eden öğrenciler, yardım kolilerini dağıtıyor.

"Yardımlarımız devam edecek"

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Güzel, hem il merkezi hem de 19 ilçede 65 yaş üstü ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Gençlerin de her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Güzel, farklı illerden Kastamonu'da eğitim gören ve bu süreçte kendilerine destek veren gönüllü öğrencilere teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavaşçı da risk grubunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Bu süreçte de yardımlarımız durmayacak, devam edecek. Farklı memleketlerden gelen ve burada üniversite eğitimi gören 10 arkadaşımız ve şube görevlilerimizle yardımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şanlıurfa'dan Kastamonu'ya eğitim için gelen Mehmet Demir de insanlara yardım ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Konya'dan gelen Yasin Baydeniz de birilerinin risk grubundaki insanlara yardımları ulaştırması gerektiğini dile getirerek, "Bunu biz de üstendik. Kızılay ile çevremizdeki risk grubundaki insanlara yardım paketi dağıtıyoruz. Bugün de İhsangazi ilçesine geldik. Burada ihtiyaç sahibi insanlara paket dağıttık. Yarın da başka bir ilçede aynı işi yapacağız." diye konuştu.

Yardım ulaştırılan vatandaşlar, Kızılay yetkililerine ve öğrencilere teşekkür etti.

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