Dolar
39.79
Euro
46.69
Altın
3,282.65
ETH/USDT
2,475.80
BTC/USDT
107,635.00
BIST 100
9,709.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Yaşam

Memleketinden göçmesine neden olan baraj ekmek kapısı oldu

Köyü baraj altında kalınca çalışmak için gurbete giden Kayserili Recep Albayrak, yıllar sonra döndüğü memleketinde ekmeğini göçmesine neden olan barajdan çıkarıyor.

Sercan Küçükşahin  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Memleketinden göçmesine neden olan baraj ekmek kapısı oldu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Develi ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Albayrak, köyünün yapılacak Gümüşören Barajı'nın altında kalacağını öğrenince 2005'te Bursa'ya göç etmek zorunda kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada özel şirketlerde çalışan Albayrak, 17 yıl sonra köyüne dönerek su altında kalan evinin yerine başka bir alanda yeni ev yaptı.

Hayatını burada sürdüren Albayrak, memleketinden göçmesine sebep olan barajda balık tutarak geçimini sağlıyor.

Albayrak, çocukken keyif için "sarı balık" tuttuğu Zamantı Irmağı üzerine kurulan barajda şimdilerde ise yayın, sazan ve turna balığı tutuyor.

"Yıkıntıların arasından geçerken eski günleri hatırlıyoruz"

Recep Albayrak, AA muhabirine, 20 yıl önce baraj yapılacağını ve köyünün sular altında kalacağını öğrendikten sonra çalışmak için Bursa'ya gittiğini söyledi.

Orada özel bir şirkette çalıştığını ve emekli olduktan sonra memleketine döndüğünü ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Eski yuvamızın, evimizin üzerinde şimdi balık tutarak geçimimizi sağlıyoruz. Sandalla evlerimizin yıkıntıları arasında geçerek balık tutuyoruz. Yıkıntıların arasından geçerken eski günleri hatırlıyoruz. Çocukken barajın yerinde Zamantı Irmağı vardı. Orada vakit buldukça balık tutardık. Köye tekrar geldikten sonra tekneyle balık tutmayı öğrenmek zorunda kaldım. Kolay olmadı, bazı zorluklar yaşadım ama benden önce bu işe başlayan arkadaşların yardımıyla öğrendim."

Mahalle Muhtarı Ömer Balcı ise baraj gelene kadar ticari olarak yapmadıkları balık tutma işinin şimdilerde geçim kaynakları olduğunu belirtti.

Balcı, 45 hanelik köyde 3 tekneyle balık tutulduğunu ve yaklaşık 10 ailenin geçimini buradan sağladığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada duruşma 8 Eylül'e ertelendi
Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik arıza
Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Memleketinden göçmesine neden olan baraj ekmek kapısı oldu

Memleketinden göçmesine neden olan baraj ekmek kapısı oldu

Kayseri'den ada ülkelerinin de yer aldığı 49 ülkeye balık ihracatı

Kayseri'de küçükbaş hayvanlar keneye karşı "mobil banyo" ile dezenfekte ediliyor

En küçüğü 64 yaşındaki 3 kardeş, tarihi surların gölgesinde ayakkabı parlatıyor

En küçüğü 64 yaşındaki 3 kardeş, tarihi surların gölgesinde ayakkabı parlatıyor
Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak

Kanseri yenen eski milli atletin hedefi yetiştirdiği sporcularla olimpiyatlarda yer almak
Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da kira bedeli sayılıyor

Kiracının banka hesabından gönderdiği ücret, açıklama yazılmasa da kira bedeli sayılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet