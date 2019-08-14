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Yaşam

Mavi turlarda bayram yoğunluğu

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te, Kurban Bayramı tatilinde gezi tekneleri ve guletlerle yapılan günübirlik turlar ilgi görüyor.

Sabri Kesen   | 14.08.2019
Mavi turlarda bayram yoğunluğu

Muğla

Türkiye'de "mavi tur" denilince ilk akla gelen turizm merkezlerinden Marmaris'te, bayram tatilinde tekneler denize dolu açıldı.

Günler öncesinden turlarını satın alanlar, Güney Ege'nin mavi ile yeşilin kucaklaştığı ender güzellikteki koylarını yakından görme fırsatı buldu. Koylarda kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan tatilciler, bayram tatilinin tadını çıkardı.

Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın bereketli geçtiğini söyledi.

Denizcilerin yoğunluktan memnun olduğunu anlatan Bağlı, şöyle konuştu:

"Bayramın bereketinden denizciler de nasiplendi. Marmaris'te günübirlik tur tekneleri günlük ortalama 15 bin tatilciyi tura çıkardı. Guletler ise mavi turlarda günlük 5 bin tatilciyi ağırladı. Bayram tatili boyunca yaklaşık 20 bin tatilci mavi tur keyfi yaşadı."

Bağlı, talebin fazla olması nedeniyle gündüz iskelelerde bağlı tekne kalmadığını dile getirdi.

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