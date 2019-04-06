'Marya' üçüz doğurunca besicinin yüzü güldü
Kars'ta hayvancılıkla uğraşan Tugay Budaklı'nın "Marya" isimli ineğinin onar dakika arayla üç buzağı dünyaya getirmesi hem şaşırttı hem de sevindirdi.
Kars
Kars'ta hayvancılıkla uğraşan Tugay Budaklı'nın "Marya" adlı ineğinin onar dakikayla üç buzağı dünyaya getirmesi hem şaşırttı hem de sevindirdi.
Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Tugay Budaklı, ahıra gittiğinde "Marya" isimli ineğinin bir buzağı dünyaya getirdiğini fark etti.
İlk buzağının doğumu sonrası 10 dakika sonra başka bir buzağı da dünyaya geldi. Şaşkınlıkla doğumu yaptıran Budaklı ailesi, ineğin karnında üçüncü bir buzağı daha olduğunu yapılan incelemeyle anladı. Ailenin yardımıyla üçüncü buzağı da doğdu.
"Mercan", "Beto" ve "Doğuş"
Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen buzağılar, daha sonra veteriner kontrolünden geçirildi. Aile, "Mercan", "Beto" ve "Doğuş" adını verdiği buzağılara gözü gibi bakıyor.
Besici Tugay Budaklı, AA muhabirine, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ve ineklerinin onar dakika arayla üç buzağı dünyaya getirdiğini söyledi.
"Böyle bir şey beklemiyorduk, çok şaşırdık"
İneğin sancılanması üzerine ahıra geldiklerini ve doğumu şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Budaklı, "Allah'ın işi, bir baktık ki üç buzağı dünyaya geldi. Böyle bir şey beklemiyorduk, çok şaşırdık." dedi.
Buzağıların sağlıklarının yerinde olduğunu, şimdilik herhangi bir problem gözükmediğini anlatan Budaklı, "Üçüz dana görünce çok sevindik, Allah'ın bir vergisi, ikramı, çok heyecanlandık. Bizzat hayvancılıkla uğraştığım için çok doğum gördüm ama daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım." diye konuştu.
Tugay Budaklı'nın kızı Esra Budaklı ise üç buzağının sağlıklı şekilde doğmasının sevincini yaşadıklarını bildirerek, buzağılara "Beto", "Doğuş" ve "Mercan" ismini bıraktıklarını dile getirdi.
Kars Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de buzağı kaybını önlemek için gebe olan hayvanları aşıladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Amacımız vatandaş yılda en az bir buzağı alsın, bu manada gerek eğitimler gerek koruma amaçlı aşılar yoğun şekilde yapılıyor. Biz bir buzağı alsın derken Tugay Budaklı'nın üçüz buzağılarının doğduğu haberini alınca çok mutlu olduk. Büyükbaşta ikizlik oranı olabilir ama üçüzlük çok nadiren gözüken durumdur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.