Dolar
27.10
Euro
28.85
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,593.70
BTC/USDT
26,725.00
BIST 100
7,718.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak

Av sezonunun başlamasıyla denize açılan ve Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağ'daki balıkçılar, hamsi için Karadeniz'e gitti.

Mesut Karaduman  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

"Vira bismillah" diyerek sezona başlayan balıkçılar, son günlerde limana az balıkla döndü.

Marmara Denizi'nde hamsi ve istavrit avında beklediklerini bulamayan balıkçılar, yönlerini Karadeniz'e çevirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan personelin Karadeniz'de derya kuzularının peşine düşeceğini söyledi.

Sezon başında avlanan hamsinin Marmara'da azaldığını dile getiren Pehlivanoğlu, "Balıkçılar burada bir süre hamsi, az da olsa istavrit avcılığı yaptı. Burada son günlerde hamsi azaldı. Balıkçılar da nasiplerini aramak için Karadeniz'e gitti. Hamsi olduğu sürece balıkçılar orada avlanmaya devam edecek. İleride hamsi ve istavritin artmasını bekliyoruz. Balık artınca yeniden tayfalar gelip burada avlanmaya devam edecek." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de ekmekleri için sezon boyunca balık peşinde dolaştıklarını ifade etti.

Son günlerde balığın azaldığını belirten Şeremet, "Karadeniz'de balık olduğu sürece orada ağ atmaya devam edeceğiz. Genelde sezonun belirli dönemleri Karadeniz'e gidiyoruz. Bu sene de Karadeniz'de ekmek mücadelesine devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde balık artmaya devam ettikçe balıkçının yüzü de güler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaynaşlı-Abant kavşaklarının belli bir bölümü 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye
Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak

İklim değişikliği balıkları da olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da özel sektördeki işini bırakan kadın aronya üreticisi oldu

Tekirdağ'da özel sektördeki işini bırakan kadın aronya üreticisi oldu
Karadeniz'de palamut ağlara takıldı

Karadeniz'de palamut ağlara takıldı

Çocukken başladığı ağ örme mesleğini 47 yıldır sürdürüyor

Çocukken başladığı ağ örme mesleğini 47 yıldır sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet