Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.
Mardin
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi’ne gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti.
- YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
- Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti
Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenci, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerince saat 09.53'te polis aracıyla en yakın kırtasiyeye götürüldü.
Burada sınav giriş belgenin çıktısını alan kız öğrenci, kapıların kapanmasına 3 dakika kala sınav salonuna yetiştirildi.
Öğrenci, polislere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.