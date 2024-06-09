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Yaşam

Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

Halil İbrahim Sincar  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi

Mardin

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi’ne gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti.

Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenci, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerince saat 09.53'te polis aracıyla en yakın kırtasiyeye götürüldü.

Burada sınav giriş belgenin çıktısını alan kız öğrenci, kapıların kapanmasına 3 dakika kala sınav salonuna yetiştirildi.

Öğrenci, polislere teşekkür etti.

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