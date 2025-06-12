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Yaşam

Mardin'de "Napolyon" kirazında hasat sürüyor

Mardin'in Yeşilli ilçesinde tadı ve aromasıyla beğenilen ve uzun yıllardır adına festival düzenlenen "Napolyon" kirazının hasadı devam ediyor.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Mardin'de "Napolyon" kirazında hasat sürüyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor.

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Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce tadımlık olarak yetiştirilen kirazın bugün ilçenin birçok noktasında üretildiğini söyledi.

Kirazın ve Mardin'in tarihi değerlerinin tanıtılmasını amaçlayan 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenleyeceklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Festivalin bu sene 17. düzenliyoruz. Salgın, deprem ve zaruri sebeplerle ara verdiğimiz dönemler oldu. Geleneksel bir festival. Bölgemizin ve dünyanın hassasiyetine dikkat ederek bir program düzenleyeceğiz. Festivalimizde Gazze hassasiyetini ön planda tutacağız. Kuracağımız stantlarda satışı yapılan ürünlerin gelirini Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız."

Demir, bu yıl kirazın kalitesinin, aromasının çok güzel olduğunu ancak don ve iklim şartlarından dolayı istedikleri verimi alamadıklarını dile getirdi.

Koyunlu Mahallesi muhtarı Çetin Ökmen de geleneksel yöntemlerle kiraz yetiştirdiklerini belirterek, kirazların her yerden yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Ökmen, "Bu kirazdan hiçbir yerde yok. Her yere bu kirazı gönderiyoruz. İlaçlama yok, doğal olarak yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kiraz üreticisi Abdülhamit Oral da sabahın erken saatlerinde başladıkları hasadı günün sıcak saatlerine kadar sürdürdüklerini bildirdi.

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