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Yaşam

Manisa'da tarlaları gelincikler süsledi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.

Kamil Tekmen   | 07.05.2022
Manisa'da tarlaları gelincikler süsledi Fotoğraf: Kamil Tekmen / AA

Manisa

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde ilkbahar kendisini, renk renk açan çiçeklerle gösteriyor.

Mahalledeki bazı tarım alanlarını gelincikler kapladı.

Otomobilleriyle yoldan geçen birçok kişi, yolculuklarına ara verip gelincik tarlalarında fotoğraf çektiriyor.

Gelinciklerle fotoğraf çektiren Sibel Türk, manzarayı kaçırmak istemediğini ve bu nedenle yolda durduğunu söyledi.

Sibel Türk, "Gelinciklerden de çok güzel fotoğraf kareleri çıktı. Baharın gelmesiyle doğadaki uyanışın en güzel anlarından birisine şahit olmak beni mutlu etti." dedi.

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