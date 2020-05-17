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Yaşam

Manisa'da polisten down sendromlu İbrahim'e sürpriz ziyaret

Manisa'da polis ekipleri, her yıl Polis Haftası'nda kendilerini ziyaret eden down sendromlu İbrahim Sürgit'e Engelliler Haftası'nda sürpriz yaptı.

Ahmet Bayram   | 17.05.2020
Manisa'da polisten down sendromlu İbrahim'e sürpriz ziyaret Fotoğraf: Hasan Şahin/AA

Manisa

Gördes ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Kalemoğlu Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Sürgit, her yıl Polis Haftası'nda ziyaret ettiği Gördes İlçe Emniyet Amirliğine bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gidemedi.

Sürgit'i unutmayan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli personel, Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli hediyeler alarak İbrahim Sürgit ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaretten haberi olmayan Sürgit, polislerin sürprizi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kendisine hediye edilen polis kepini takan Sürgit, daha sonra maske ve eldiven takarak polis aracıyla mahallede tur attı.

Polis aracına bindiğinde büyük mutluluk yaşayan down sendromlu Sürgit'in sevinci gözlerinden okundu. Araçta polis memurunun önerisi üzerine sirenlerin çalındığı butonlara basan Sürgit'in heyecanı sirenleri duyunca daha da katlandı.

Polislere teşekkür eden Sürgit, selam vererek kendisini ziyaret eden ekipleri uğurladı.

Polis ekipleri de İbrahim'i çok sevdiklerini, bundan sonra da ziyaret etmeye devam edeceklerini, salgın bittikten sonra İbrahim'i emniyet amirliğine beklediklerini ifade etti.



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