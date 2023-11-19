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Yaşam

Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü

Manisa'da kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.

Nurullah Kalay  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

1470 rakımlı Akçakertik Mevkisi'ndeki ormanlar, kar yağışı ile beyaza büründü.

Vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu yerlere giderek fotoğraf çektirdi.

Yetkililer, çiftçilerden zirai dona karşı tedbirli olmalarını istedi.

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