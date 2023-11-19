Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü
Manisa'da kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.
Manisa
Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
1470 rakımlı Akçakertik Mevkisi'ndeki ormanlar, kar yağışı ile beyaza büründü.
Vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu yerlere giderek fotoğraf çektirdi.
Yetkililer, çiftçilerden zirai dona karşı tedbirli olmalarını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.