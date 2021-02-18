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Yaşam

Malatya'da jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı.

Kadir Aydın   | 18.02.2021
Malatya'da jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

Söğüt Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin halde yerde duran puhuyu fark eden jandarma ekibi, kuşa yem ve su verdi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine kuş, tedavisi için görevlilere teslim edildi.

Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

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