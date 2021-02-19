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Yaşam

Malatya'da donmak üzere olan serçeye polisten şefkat eli

Malatya'nın Darende ilçesinde donmak üzere olan bir serçeyi fark eden trafik polisi, elleriyle ısıttığı kuşu yeniden hayata döndürdü.

Ayhan İşcen   | 19.02.2021
Malatya'da donmak üzere olan serçeye polisten şefkat eli Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde, Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru, amirliğin bahçesindeki bir ağaçtan yere düşen serçeyi fark etti.

Sıfırın altında olan hava sıcaklığından dolayı donmak üzere olan serçeyi avucunun içerisine alan polis memuru, ısındıktan yeniden hayata tutunan serçeyi bir gece misafir ettikten sonra doğaya saldı.

Yürekleri ısıtan görüntüler bir başka polis tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü de bu görüntüleri "Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet. Dünyayı yaşanılabilir kılan insanın merhametidir." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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