Malatya'da dağ keçileri dronla görüntülendi
Malatya'nın Darende ilçesinde dağ keçileri dronla görüntülendi.
Malatya
Baytarbağı Mahallesi 1800 rakımlı Karayol Geçidi'ndeki kayalık alanda sürü halinde otlayan dağ keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerinin, keçilerin yaşadığı bölgeleri fotokapanla takip ettiği bildirildi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Akbaş, yaban hayatının korunması ve bilinçsiz avlanmalara karşı yaptırımların artırılmasını gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.