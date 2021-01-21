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Yaşam

Malatya'da çocuklar karın keyfini kızak kayarak çıkardı

Malatya'nın Darende ilçesinde çocuklar karın keyfini poşet, naylon, plastik bidon ve kızaklarla kayarak çıkardı.

Ayhan İşcen   | 21.01.2021
Malatya'da çocuklar karın keyfini kızak kayarak çıkardı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Malatya'da çocuklar karın keyfini kızak kayarak çıkardı

Malatya'nın Darende ilçesinde çocuklar karın keyfini poşet, naylon, plastik bidon ve kızaklarla kayarak çıkardı. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )

Malatya'nın Darende ilçesinde iki gün etkisini sürdüren kar yağışının ardından yaşları 4-12 arasında değişen çocuklar, Baytarbağı Mahallesi'ndeki bahçe yollarını kayak pisti haline getirdi.

Burada yanlarında getirdikleri kızak, naylon, plastik bidon ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepeden kayarak karın tadını çıkardı. Çocukların bidon ve kızak üzerinde kaymaya çalışması renkli görüntü oluşturdu.

Çocukların kayarken zaman zaman zor anlar yaşadıkları da görüldü.

Çocuklardan Hatice Akbaş, arkadaşlarıyla bir araya gelerek evlerinden getirdikleri malzemelerle kaydıklarını ve karın keyfini çıkardıklarını söyledi.

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