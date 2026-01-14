Dolar
43.18
Euro
50.37
Altın
4,615.44
ETH/USDT
3,355.20
BTC/USDT
96,751.00
BIST 100
12,348.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır, ağaç kütüklerini sanata dönüştürüyor.

Ramiz Akar  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır mesleğini sürdürüyor Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Sanat Sokağı'ndaki iş yerinde ağaç kütüklerini işleyerek onlara şekli veren ahşap ustası Mikail Fırat, atölyesine gelen ziyaretçilere sanatını anlatıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sıfır atık anlayışını benimseyen Fırat, kullanılmayan odun ve ahşap parçalarını değerlendirerek sanatsal ürünlere dönüştürüyor ve çevreye duyarlı üretimiyle de örnek oluyor.

Fırat, kültürel mirasın yaşatılmasına büyük önem verdiğini, geleneksel el sanatlarını atölyesinde yaşatmaya çalıştığını belirterek, atölyesine gelenlerle ahşap sanatı üzerine fikir alışverişi yapmanın bu işin en güzel yanlarından biri olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet