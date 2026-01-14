Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır, ağaç kütüklerini sanata dönüştürüyor.
Malatya
Sanat Sokağı'ndaki iş yerinde ağaç kütüklerini işleyerek onlara şekli veren ahşap ustası Mikail Fırat, atölyesine gelen ziyaretçilere sanatını anlatıyor.
Sıfır atık anlayışını benimseyen Fırat, kullanılmayan odun ve ahşap parçalarını değerlendirerek sanatsal ürünlere dönüştürüyor ve çevreye duyarlı üretimiyle de örnek oluyor.
Fırat, kültürel mirasın yaşatılmasına büyük önem verdiğini, geleneksel el sanatlarını atölyesinde yaşatmaya çalıştığını belirterek, atölyesine gelenlerle ahşap sanatı üzerine fikir alışverişi yapmanın bu işin en güzel yanlarından biri olduğunu dile getirdi.