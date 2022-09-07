Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi
Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Muğla
MUĞLA (AA) - Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 224 metrelik kruvaziyerde, çoğunluğu ABD vatandaşı 391 yolcu ile 480 personel bulunuyor.
Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.
Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.
Larnaka Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.