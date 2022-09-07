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Yaşam

Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi

Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen   | 07.09.2022
Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi

Muğla

MUĞLA (AA) - Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 224 metrelik kruvaziyerde, çoğunluğu ABD vatandaşı 391 yolcu ile 480 personel bulunuyor.

Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Larnaka Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

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