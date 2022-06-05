Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,807.50
BTC/USDT
29,947.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Kayseri'de

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan "İyilik Tırı" Kayseri'ye geldi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 05.06.2022
LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Kayseri'de Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi'ne gelen "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım yapıldı.

İyilik Tırı ekipleri, ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yaparken çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Palyaço kıyafetleri giyen bazı ekip üyeleri, çocuklarla oyun oynayıp şarkılar söyledi.

LÖSEV Kayseri Ofisi Sosyal Hizmetler Yönetmeni Sema Kaya, İyilik Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak her şehre yardım ulaştırdığını söyledi.

Çocuk ve yetişkin kanser hastalarına yardım edip, yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bize kayıtlı ailelere kırmızı et, kuru gıda, giyecek, yiyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı iletiyoruz. Ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tırımız Kayseri'ye geldi. Daha önce de farklı şehirlerdeydi, bundan sonra da farklı şehirlerde olacak. Tırımız, Anadolu'yu gezerek bize kayıtlı kanser hastalarına yardımlarını iletiyor. Anadolu'nun her yerine gidiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'te meydana gelen patlama için taziye mesajı
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

Kayseri'de gönüllü gençler Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yaptı

Kayseri'de gönüllü gençler Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yaptı

LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Kayseri'de

Tıp profesörü emekliliğinde turist rehberliği yapmak için 54 yaşında diploma aldı

Hemşire adayları palyaço kostümü giyip çocuk hastaları eğlendiriyor

Hemşire adayları palyaço kostümü giyip çocuk hastaları eğlendiriyor
Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor

Bazı bölgelerde toz taşınımı etkili oluyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'vurucu güçleri' Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'vurucu güçleri' Kayseri'de yeni teknolojiye kavuşuyor