Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Maltepe'deki mitingde konuşuyor Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırıda 140 kişiye yakın ölü ve çok sayıda yaralılar var
logo
Yaşam

Lösemiden kurtulan Emre'den anlamlı ziyaret

Kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 9 yaşındaki Emre Çatal, kanserden kurtulması için "donör kampanyası" düzenleyen gönüllü öğrencilerin okuluna vefa ziyaretinde bulundu.

Efsun Yılmaz   | 21.04.2019
Lösemiden kurtulan Emre'den anlamlı ziyaret

İzmir

Öğretmen Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin oğlu 9 yaşındaki Emre Çatal'a, Kasım 2017'de lösemi teşhisi konuldu. 

Donör arayışı sırasında uygun 4 donörden 3'üne ulaşılamaması, diğerinin ise vazgeçmesi nedeniyle zor günler yaşayan Emre'ye en büyük destek babası Ömer Faruk Çatal'ın görev yaptığı Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

"Emre'ye umut ol" sloganıyla sosyal medyada kampanya düzenleyen öğrenciler, İzmir'i sokak sokak gezerek donör olma çağrısında bulundu. 

Emre'yi tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de yalnız bırakmayan öğrenciler, kampanya kapsamında yüzlerce bağışçıya ulaştı. 

Emre gönüllü ağabey ve ablalarını unutmadı

Lösemiyi Antalya'da yapılan operasyonla yarı uyumlu babasından alınan kök hücre sayesinde yenen Emre, gönüllü ağabey ve ablalarını unutmadı.

Emre, iyileştikten sonra ilk iş olarak Cem Bakioğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti, kendisini ve ailesini zor günlerinde yalnız bırakmayan öğrencilerle buluştu.

Mimar olmak istiyor

Öğrencilere ve öğretmenlerine çiçek veren Emre, "Benim iyileşmem için destek veren ağabeylerime ablalarıma teşekkür ederim. Bana ve diğer hasta arkadaşlarıma çok yardım ettiler." dedi.

Emre, bundan sonra hasta çocukları ziyaret edeceğini ve onlara umut olmak istediğini de dile getirerek, "Hasta arkadaşlarım morallerini bozmasınlar, beni düşünsünler. Şimdi Emre başka çocuklara umut olsun." diye konuştu.

Lösemili çocuklar için çalışacağını ifade eden Emre, onlar için güzel hastaneler yapmak amacıyla mimar olmak istediğini dile getirdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

'Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak'

'Öykü Arin hastalığını yenecek, sağlığına kavuşacak'

'Lösemide yeni tedaviyle yaşam süresi 3 kat arttı'

Lösemili çocuklar için organik oyuncak üretiyorlar