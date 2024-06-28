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Yaşam

LGS sınavı birincilerden Ecem Adıyakış, matematik öğretmeni olmak istiyor

Mersin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ecem Adıyakış, matematik öğretmeni olmanın hayalini kuruyor.

Aleyna Coşkun  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
LGS sınavı birincilerden Ecem Adıyakış, matematik öğretmeni olmak istiyor Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Mersin

Mehmet Adnan Özçelik Ortaokulu öğrencisi Adıyakış, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alma başarısı gösterdi.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Ecem, sınavda bu başarıyı gösteren 352 öğrenci arasına girdi.

Ecem Adıyakış, AA muhabirine, başarısından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Günde 4 saat ders çalışarak sınava hazırlandığını anlatan Adıyakış, başarısını planlı ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu vurguladı.

Ecem, son bir yılın kendisi için yoğun tempodan geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yedinci sınıfın yaz tatilinde çalışmaya başladım. Deneme sonuçlarım güzel geliyordu. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Mutlu olduğum kadar şaşkınım. Bir senedir hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi tarif edilemez bir duygu. Matematik en sevdiğim ders. İstediğim liseye gittikten sonra matematik öğretmeni olmak istiyorum. Bugünkü başarımı üniversite sınavında da elde edeceğime inanıyorum."

"Sonucu görünce sevinçten ağladık"

Ecem'in teyzesi Tuğba Göktaş da yeğeniyle gurur duyduğunu dile getirerek, "Sonucu görünce sevinçten ağladık, duygulandık. Gece gündüz çok çalışırdı. Ecem emeğinin karşılığını aldı. Hep böyle bir hedefi vardı. Gerçekleştireceğine inanıyordum. Matematik öğretmeni olmanın küçüklükten beri hayalini kurar. Dersleri hep iyidir. Başarısını sürdürecek inşallah." dedi.

Anneanne Beyar Göktaş da torununun başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

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