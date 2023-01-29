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Yaşam

Kuzusu "Boncuk"u evinde besliyor

Ordu'da yaşayan 73 yaşındaki Gülcihan Altunordu, biberonla süt verdiği, altına bez bağlayarak evine aldığı 1,5 aylık kuzuyla çocuk gibi ilgileniyor.

Hayati Akçay   | 29.01.2023
Kuzusu "Boncuk"u evinde besliyor Fotoğraf: Hayati Akçay - AA

Ordu

Ordu'da yaşayan Gülcihan Altunordu, 1,5 aylık kuzuya evinde adeta bebek gibi bakıyor.

Altınordu ilçesinin Selimiye Mahallesi'nde pazarda tezgahtarlık yapan Gül Altunordu, bir süre önce köydeki akrabalarının baktığı kuzulardan birini, annesiyle birlikte yaşadığı eve getirdi.

Anne Gülcihan Altunordu, kısa sürede ailenin maskotu haline gelen "Boncuk" adını verdiği kuzuya özenle bakıyor.

Üç çocuk annesi Altunordu, biberonla süt vererek beslediği, altını bebek beziyle bağlayarak baktığı kuzunun veteriner kontrollerini de ihmal etmiyor.

"Boncuk sayesinde artık evde canım sıkılmıyor"

Gülcihan Altunordu, AA muhabirine, kızı çalıştığı için gündüzleri evde yalnız kaldığını söyledi.

Kızının, evde yalnız kalmaması için kuzuyu eve getirdiğini anlatan Altunordu, "Bir süredir kuzu bizimle birlikte yaşıyor. Gündüzleri kuzunun bakımlarını ben yapıyorum. Boncuk sayesinde artık evde canım sıkılmıyor." dedi.

Altunordu, Boncuk'u çocuk gibi sevdiğini, yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Kuzumla çok güzel vakit geçiriyorum. Benim 3 çocuğum var, şimdi Boncuk ile 4 oldu. Onu çocuklarımdan ayırt etmiyorum. O bizim adeta çocuğumuz oldu. Boncuk'u çok seviyoruz." diye konuştu.

Altunordu, kuzuya çok alıştığını, yanından hiç ayrılmak istemediğini vurgulayarak, "Bazı komşularımız espri de olsa, 'Kuzuyu kesip yiyelim' diyor. Bu sözlere çok kızıyorum ve üzülüyorum. Biz ona asla kıyamayız." ifadesini kullandı.

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını, çocuklarının ve komşularının sık sık eve gelip kuzuyu sevdiklerini anlatan Altunordu, Boncuk'un da kendilerine çok alıştığını, bir yere gittiklerinde peşlerinden geldiğini kaydetti.

"Kuzu artık evimizin bir parçası oldu"

Gül Altunordu ise annesinin Boncuk'u çok sevdiğini, evladı gibi ilgilendiğini söyledi.

Kuzuyla birlikte uyuduğunu belirten Altunordu, "Kuzu artık evimizin bir parçası oldu. Evde onunla çok güzel anılar biriktiriyoruz. Bazı günler alışverişe birlikte gidiyoruz. Bizi görenler çok şaşırıyor." dedi.

Gül Altunordu, büyüyünce de Boncuk'a bakmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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