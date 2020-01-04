Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programının açılışında konuşuyor. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya’da, bir doğa fotoğrafçısı tarafından yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı.

Ramazan Doğan   | 04.01.2020
Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

İl merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Alayunt Mahallesi'nde yaban kuşlarının fotoğrafını çeken Alperen Akdemir, dere yatağında bir kartalın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. 

Yanına yaklaşınca kartalın uçamadığını, ancak yürüyerek ilerlediğini gören Akdemir, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülen kartal, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı.

Akdemir, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır kuş fotoğrafı çektiğini ve zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştığını söyledi.

Şah kartalın uçmadığı için yaralı olabileceğini düşünerek yetkililere haber verdiğini belirten Akdemir, "İnşallah çok sevdiğim bu şah kartal tedavi edilerek yeniden doğal ortamına kavuşur." dedi.

Bu arada, şah kartalın tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Okuduğu haberden etkilenen müteahhit, kaz yetiştiricisi oldu

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi Gürsoy'un tercihi 'Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor' oldu

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi Gürsoy'un tercihi 'Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor' oldu
Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu

Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu
Kütahya'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı