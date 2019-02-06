Kuşlar 'merhamet yuvalarında' üşümeyecek

EDİRNE

Edirne'de Meriç Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş Ortaokulu öğrencileri, okulun beden eğitimi öğretmeni İlknur Türker rehberliğinde, diğer öğretmenlerin de desteğiyle atık malzemelerle kuş evleri ve yemlikler hazırladı.

Minik öğrenciler yem koydukları ve "merhamet yuvaları" adını verdikleri kuş yuvalarını ağaç dallarına astılar.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerler eğitimi kapsamında okullarda planlanan etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin kuşların, özgür kanatlıların yaşamlarına destek olmak amacıyla yuvalar yaptığını belirten Güngör, "Merhamet yuvaları şeklinde güzel kuş yuvaları oluşturdular. Değerler eğitimi kapsamında çocuklara hem merhamet bilinci hem de çevre bilincini aşılandı. Öğrencilerimiz plastik malzemeler de kullanarak hem çevreye karşı bir bilinç oluşturma hem de hayvan sevgisini aşılamak bağlamında güzel bir etkinlik düzenlendi." diye konuştu.

"Eğitimde 2023 vizyonu"

Meriç Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak da eğitimde 2023 vizyonu çerçevesinde okullardaki projelerin devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin çevresindeki canlılara duyarlılık geliştirmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ocak, şunları kaydetti:

"Kış ayının başında da öğrencilerimizle ağaçlara yemler bırakmıştık. İlçemizdeki bir okulumuzda kedi barınağımız ve aşısını yaptırdığımız kedimiz mevcut. Çocuklar içten, samimi, gönülden, candan bu işi yaptılar. Diğer canlıların da Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık olarak değer verilmesi gerektiğini kavratmak amacıyla öğretmenlerimizin de desteğiyle kuşlar için bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz kuşlar için yuvalar yaptı. Örnek bir davranış sergilediler. Tabii sadece hayvan sevgisi değil, insan sevgisi, her türlü canlıya, varlığa karşı sevgi duymalarını istiyoruz öğrencilerimizin."

Muhabir: Cihan Demirci