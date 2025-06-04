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Yaşam

Kuşadası'nda ortaokul öğrencileri endemik bitkilerin önemine sergiyle dikkati çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki endemik bitkilerin önemine dikkati çeken ortaokul öğrencileri, türleri tanıtmak ve korunmalarını sağlamak için sergi açtı.

Musa Ölmez  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Kuşadası'nda ortaokul öğrencileri endemik bitkilerin önemine sergiyle dikkati çekti Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu öğrencileri, endemik bitkileri tanıtmak amacıyla proje hazırladılar.

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Bu kapsamda endemik türleri fotoğraflayan çocuklar, türlerin özelliklerine ilişkin araştırmalar yaptı. Proje, İstanbul'da mayıs ayı sonunda düzenlenen Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda "en yeşil proje" ödülüne layık görüldü.

Çocukların projede yaptıkları çalışmalar, ilçedeki bir otelde sergilendi. Sergide, bitkilere ilişkin hazırlanan bilgi ve fotoğraflar yer aldı.

Okulun fen bilgisi öğretmeni Mesude Ağdağlı ise endemik bitkileri insanlara tanıtarak korunmalarına katkı sağladıklarını belirtti, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Öğrencilerden Azra Arman ve Öykü Arık da amaçlarının endemik bitkileri tanımak, korumak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin projesine destek veren oteller grubunun kalite ve sürdürülebilirlik müdürü Deniz Kazak, "Bölgemizin hem ekonomik hem kültürel açıdan en önemli değerlerinden biri olan turizmin, sürdürülebilir temellerle gelişmesini önemsiyoruz. Bu nedenle doğayı, biyoçeşitliliği ve yerel değerleri tanıtan projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın bu anlamlı çabası, gelecek adına hepimize umut veriyor." dedi.

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