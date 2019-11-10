Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,316.50
Altın
1,459.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist, turizme hareketlilik getirdi.

İbrahim Uzun   | 10.11.2019
Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Aydın

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist, turizme hareketlilik getirdi.

Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde demirleyen Norwegian Jade isimli kruvaziyerin yolcularının bir kısmı, Efes Antik Kenti ve Meryemana turuna katılmak üzere tur otobüsleri ile limandan ayrıldı.

Tur programına katılmayan yolcular da şehir merkezine yöneldi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Norwegian Cruise Line ve yan kuruluşlarına ait 14 kruvaziyerin Kuşadası'na sefer gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu sayının 2020'de 36'ya çıkacağını kaydeden Güngör, şöyle konuştu:

"2016-2018'de Türkiye'yi programından çıkaran Amerika'nın büyük kruvaziyer şirketleri, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. Kuşadası’na seferlerini gerçekleştirdiklerini görmek hem ülkemiz hem de Kuşadası turizmi açısından çok önemli bir gelişmeydi. 2020 ve 2021 yıllarında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. Zor günleri geride bırakıp hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Bankaların turizme kredi desteği 90 milyar liraya yaklaştı

Turizm gelirinde 2020'de yüzde 12'lik artış beklentisi

İstanbul kruvaziyer turizmde tekrar yükseliyor

İstanbul kruvaziyer turizmde tekrar yükseliyor
Ihlara Vadisi'ne sonbaharda ziyaretçi akını

Ihlara Vadisi'ne sonbaharda ziyaretçi akını
Öresin Han görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor

Öresin Han görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor