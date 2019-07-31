Euro
6.18
Dolar
5.58
BIST 100
102,082.50
Altın
1,413.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

İskenderun'da boynundaki cam kavanozu çıkartmaya çalışan mahalleliyi 10 gündür peşinden koşturan kedi, şehir dışından çağrılan ve daha önce bakımını üstlendiği kadın tarafından yakalandı.

Burak Milli   | 31.07.2019
Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Hatay

İskenderun ilçesinde çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kediyi şehir dışından çağrılan vatandaş yakaladı.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı "Kömür" adı verilen kedinin kurtarılması için şehir dışında bulunan Hatice Yetiş (24) çağrıldı.

Mahalleye gelen Yetiş, bir süre kendisiyle vakit geçirdi ve boynunda cam kavanoz bulunan kedinin yanına yaklaşmasıyla üzerine çamaşır sepeti kapatarak yakaladı. Kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin boynundaki cam kavanozu çıkarmasının ardından doğaya bırakıldı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yetiş, kediye daha önce bakıp, beslediğini söyledi.

Yanına çağırdığı kediye mama verdikten sonra çamaşır sepetini kedinin üzerine kapattığını anlatan Yetiş, durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Sevgi Gönüleri ise ilk olarak 10 gün önce kediyi çöp kenarında fark ettiğini, daha sonra yakalamak için uzun uğraşlar verdiklerini vurguladı.

Gönüleri, uzun süre yakalamayınca durumu ilgililere aktardıklarını kaydetti.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara da kediyi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurduğunu belirtti.

Daha sonra dernek olarak gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Kara, yakalandığı için mutlu olduklarını ifade etti.

Kedinin yakalanması için daha önce de mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Telef olabileceği düşüncesiyle bu yöntemden de vazgeçilmesi üzerine kurulan kapanla kedi yakalanmaya çalışılmıştı. Kavanoz parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdürmeye çalışan kedi, kurulan kapana da düşmemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu

Benzer haberler

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi besleyen kadına hapis cezası

Kedilerin hamak ve müzik eşliğinde uyku keyfi

Kediyi kurtarma operasyonunda 'iğne'den vazgeçildi

Kediyi kurtarma operasyonunda 'iğne'den vazgeçildi
Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi
Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtaran genç yaşadıklarını anlattı

Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtaran genç yaşadıklarını anlattı