Küre Dağları sisle kaplandı
Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları sisle kaplandı.
Kastamonu
Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları'nın bir bölümü havadan görüntülendi.
Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.
Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu. Dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis ve karla ortaya çıkan manzara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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