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Yaşam

Küre Dağları sisle kaplandı

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları sisle kaplandı.

Özgür Alantor   | 21.12.2022
Küre Dağları sisle kaplandı Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları'nın bir bölümü havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu. Dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis ve karla ortaya çıkan manzara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



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