Dolar
36.67
Euro
39.94
Altın
2,990.83
ETH/USDT
1,900.60
BTC/USDT
82,898.00
BIST 100
10,827.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Yaşam

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında çocuklar, aile ve öğretmenleriyle eğlenceli ve öğretici faaliyetlerle buluşmaya devam ediyor.

Efsa Çağla Yavuz  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri sürüyor.

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki program kapsamında gerçekleştirilen, sıfır atık atölyeleri, geleneksel ve zeka oyunları, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler çocuklara öğretirken eğlendirmeyi amaçlıyor.

Çocuklar, "Ramazan Tayfa" ve "1 Çocuk 1 Dünya" programlarıyla da keyifli vakit geçiriyor.

Ayrıca etkinlik kapsamında sergilenen Türk Savunma Sanayi ürünlerinin maketleri de çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mavi bereli" 2 bin 545 uzman erbaş, terörle mücadele için göreve hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İstanbul'da sürüyor
Endonezya Kültür Bakanı Zon, Cakarta'da YEE'nin düzenlediği iftara katıldı

Benzer haberler

Albayrak Grubu ofisleri ramazana özel süslemelerle donatıldı

Albayrak Grubu ofisleri ramazana özel süslemelerle donatıldı

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor

Erbil'de ramazan ayının gelişiyle tespih satışlarında artış yaşanıyor

Kars'ta Ramazan gecelerinde aşıklık geleneği yaşatılıyor

Kars'ta Ramazan gecelerinde aşıklık geleneği yaşatılıyor
Batı Şeria'da İsrail saldırıları nedeniyle evlerinden edilen Filistinliler ramazanı buruk geçiriyor

Batı Şeria'da İsrail saldırıları nedeniyle evlerinden edilen Filistinliler ramazanı buruk geçiriyor
Zelenskiy, ramazanda barış için güçlü diplomatik adımlar atma imkanının olabileceğini belirtti

Zelenskiy, ramazanda barış için güçlü diplomatik adımlar atma imkanının olabileceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet