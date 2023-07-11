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Yaşam

Kula Gençlik Kampı, yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kula Gençlik Kampı, yaz sezonunda farklı illerden gelen gençlere ev sahipliği yapıyor.

Kamil Altıparmak  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Kula Gençlik Kampı, yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

Kula ilçesinde sportif ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı, eğitimlerin verildiği kampta yaz dönemi başladı.

Türkiye'nin farklı ilinden gelen 12-25 yaş arası gençler, kampta akranlarıyla tanışıyor, çeşitli aktivitelere katılıp eğitimler alıyor.

Her gün farklı etkinliklerin yapıldığı kamp boyunca öğrenciler, Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre türbelerini, Kula evlerini, Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark'nı gezme imkanı buluyor.

Programın sorumlu lideri Ayşe Karanlık, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye'nin değişik illerinde 50 farklı gençlik kampı düzenlediğini belirtti.

Gençlik kamplarında çeşitli spor ve kültür etkinliklerinin yer aldığını aktaran Karanlık, 12-25 yaş arası tüm gençleri etkinliklere davet etti.

Kampa Eskişehir'den katılan Nehir Beğenirbaş, Kula'daki kampa coğrafya öğretmeninin tavsiyesi üzerine katıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Burada çok farklı ortamlara katılma imkanı buldum, pek çok arkadaş edindim. Spor yaptık, matrak sporunu öğrendik, eğlenceli faaliyetler yaptık, gezi turlarına katıldık. Burada herkes çok sevecen, kendi evimde gibi hissettim. Hiç yabancılık çekmedim."

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