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Yaşam

Krikette madalya kazanan Vanlı öğrenciler, milli takımı hedefliyor

Van'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kriket Takımı sporcuları, milli takıma girebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Ilıkan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Krikette madalya kazanan Vanlı öğrenciler, milli takımı hedefliyor

Van

Beden eğitimi öğretmeni ve spor eğitmeni Ali İhsan Özmen, kentteki yetenekli çocukların spora kazandırması amacıyla okula gelen öğrenciler arasında yetenek araştırması yaptı.

Daha önce kız futbol takımı kuran Özmen, bu yıl da "Mor Menekşeler" adıyla kız kriket takımını kurarak, Afyonkarahisar'da 11-16 Nisan'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Yıldızlar-Küçükler Türkiye Şampiyonası'na katılmasını sağladı.

Özmen'in gözetiminde yaptıkları antrenmanla kendilerini geliştiren Vanlı kızlar, yıldızlar kategorisinde ikinci, küçükler kategorisinde ise üçüncü oldu.

Kentteki halı sahada antrenman yaparak yeni şampiyonalara hazırlanan sporcular, başarılarını sürdürerek milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

Özmen, bölgede spora yatkın olan çok sayıda yetenekli çocuğun olduğunu söyledi.

Hem futbolda hem de krikette takımlarının olduğunu belirten Özmen, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın, destek verildiğinde bayrağımızı uluslararası birçok yarışmada başarılarıyla dalgalandıracaklarına inanıyoruz. Okulumuzda yetenek taraması yapıyoruz. Kabiliyetli öğrencileri belli eğitimlere alıyoruz. Yaklaşık 200 sporcumuz var. Kızlardan oluşan takımı kurduğumuzda ilk başta tepkiler aldık. Futbol ve kriket branşlarında başarı elde ettikten sonra velilerimiz çocuklarını getirmeye başladı. Şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Derece elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Velilerimiz çocuklarıyla gurur duyuyor. Sporun ve sporcunun dostu Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Her alanda desteğini görüyoruz. Sportif malzeme eksikliklerimiz gideriliyor. Milli takıma oyuncu göndermeyi hedefliyoruz."


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