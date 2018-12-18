Köylülerin tutkusu: Karda cirit

Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır yaşatılan "at sırtında savaş oyunu" olarak adlandırılan cirit, Kars'ta köylülerin tutkusu haline gelirken turistlerin de ilgisini çekiyor.

KARS - CÜNEYT ÇELİK

Orta Asya ve Anadolu'da asırlardır oynanan ve rakibin affedildiği tek spor olan "at sırtında savaş oyunu" olarak adlandırılan cirit, kar yağışı ile Kars'ta bu sporu yaşatmaya çalışan köylülerin adeta tutkusu haline geldi.

Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan cirit, Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışının ardından ata sporunu yaşatmaya çalışan köylülerin eğlencesi oldu.

Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra belirlenen bir köyde bir araya gelen genç yaşlı köylüler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor.

Savaş oyunu olmasına rağmen centilmenlik ortamında cirit oynayan köylüler, hem stres atıp gönüllerince eğleniyor hem de ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

İki bölüm şeklinde oynanan oyunun ilk bölümünün ardından cirit tutkunu gençler, atları bir süre dinlendirmek için sahada gezdiriyor. Kar üstünde renkli görüntülere sahne olan müsabakada kazanan takım, mağlup olanı kutluyor.

Kar üstünde cirit oyunu yoğun ilgi görürken, yerli ve yabancı turistler de bu keyifli müsabakayı izlemek için köylere geliyor.

Bu çerçevede Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde, sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına karşın bir araya gelen ciritseverler, karla kaplı bir tarlada cirit oynadı.

Kekeç, Akçakale, Laloğlu, Başköy ve Hasbey köyünden tarlaya gelen ciritçiler, yaklaşık 2 saat süren cirit oyununun bütün inceliklerini, güzelliklerini ortaya koyarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada kar yağmasıyla sezona başladıklarını ve 3'üncü cirit oyunlarını oynadıklarını söyledi.

Müsabakaların dostluk havasında geçtiğini anlatan Yıldırım, "Kar yağdı cirit oynamaya başladık, kar yağınca cirit daha güzel oluyor, burada geçmişten gelen ata sporunu yaşatıyoruz. Bugün Kekeç köyüne geldik, 6-7 köyden sporcular var, dostane şekilde oyunumuzu oynadık." dedi.

Yıldırım, kar yağmadan önce atların hamlıktan çıkması içi atlı yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Kasım ayında atları gezdirmeye başlarız, bakımını, tımarını, takım-teşkilatını düzenleriz. Atları hamlıktan çıkarttığımız zaman belli köylerde cirit oynarız. Hiç bir spor dalında olmayan bağışlama sadece ciritte var rakibi yakalayıp bağışlamak en büyük erdemliktir." diye konuştu.

"Batıdan gelenler çok şaşırıyor"

Cirit sporuna yabancı turistlerin de izleyici olarak ilgi gösterdiğini aktaran Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bunda Doğu Ekspresi'nin çok büyük katkısı var, yerli ve yabancı turistler geliyor. Turlarla gelen izleyicilerimiz var, bizler de köyde gösteri maçları yapıyoruz. Bu bize hem maddi hem de manevi destek sağlıyor. 4-5 yıl önce Doğu Ekspresi ile çok az sayıda insan geliyordu ama şimdi çok sayıda turist geliyor. Doğu Ekspresi inşallah hep böyle devam eder. Batıdan gelenler kar üstünde cirit oyununa çok şaşırıyor, bazıları hiç kar görmemiş oluyor, herkesi Kars'a cirit oyununa bekleriz."

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya da özellikle son 2 yılda yerli ve yabancı turistlerin cirit müsabakalarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "2 yıldır Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler için turlar düzenliyoruz. Bunun için de ciriti daha ileri taşımak istiyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz. Atların bakımını yapıyoruz. Sabah 5'te kalkıp atların tımarını yapıyoruz, suyunu, yemini veriyoruz. Saat 9-10 gibi de sahaya gelerek cirit oynuyoruz. Karda cirit daha güzel oluyor, biraz zor oluyor ama biz alıştığımız için sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

"Ata sporunu yaşatmak istiyoruz"

Sporculardan İzzet Gedik ise cirit atlarına özenle baktıklarını anımsatarak, "Atlara arpa yediririz, tımarını yaparız daha sonra da oyuna çıkarız. Ata sporunu yaşatmak, daha ileri seviyelere götürmek istiyoruz. Bizden sonra yetişen çocuklarımıza bu sporu öğretiyoruz. Turistler ilgi gösteriyor, burada da destek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Amatör fotoğrafçı Birkan Çelik de cirit müsabakalarının keyifli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cirit bir gelenektir, ciritin güzel taraflarından birisi de birini yakaladığında affediyor ise 4 puan alıyorsun. Geçmişteki savaş oyununun şimdi barış oyununa dönüşmesi inanılmaz güzel. Bu geleneğin de oyun olarak yaşatılması çok keyifli. At ve insanların coşkusu keyifli oluyor. Burada kendi aralarında müsabakalar yapıyorlar, doğal oluyor ve en güzel halini alıyor. Umut ediyorum ki bu gelenek bizden sonraki kuşaklara da gider."