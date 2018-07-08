Köylü kadınlar 'çeçil peyniri' üretimine başladı

KARS - HÜSEYİN DEMİRCİ

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "çeçil peyniri"nin sofralara yolculuğu başladı.

Doğu Anadolu'nun zengin peynir çeşitliliğine katkı sağlayan Kars, Ağrı, Erzurum, Ardahan, Iğdır bölgesine özgü çeçil peyniri için tandır evlerinde, bahçelerde kazanlar yakıldı.

Hayvan besiciliği ve süt mamulleri bakımından Türkiye'de önemli yere sahip Kars'ta, sezonun ilk çeçil peyniri üretildi.

Sarıkamış ve Selim ilçelerine bağlı köylerin 2 bin 500 rakımlı bol çiçekli meralarında beslenen ineklerin sütü, çeçil peyniri için kazanlarda kaynatılıyor.

Sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı

Yaz ve kış sofralarının vazgeçilmezi ve yöresel lezzetler arasında önemli bir yer tutan çeçil peyniri, yüzlerce yıldır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

Yağmurların ardından çiçeklere bürünen meralarda otlayan ineklerin sütü ile yapılan çeçil peyniri için tandır evlerinde, bahçelerde kazanlar yakılarak sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı.

Yağından arındırılmış inek sütünün, bir gün dinlendirilmesinin ardından mayalanarak kazanlarda kaynatılması ve kıvama geldikten sonra tel tel olana kadar zorlu yoğurma işlemiyle yapılan çeçil peyniri, yaz ve kış hem taze hem de koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklar içine basılarak küflendirilmesiyle "göğermiş çeçil" adıyla kahvaltı sofralarını süslüyor.

"Sezonun ilk çeçil peyniri üretimini yaptık"

Karahamza köyünde peynir üreten kadınlardan Nuran Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirip yağından arındırdıktan sonra ekşimesi için 24 saat oda sıcaklığında beklettiklerini söyledi.

Büyük bakır kazanların çeçil peyniri için hazırlandığını belirten Al, "Ekşiyen sütün içine aynı miktarda taze süt ekleniyor. Sıvı maya ilave ettikten sonra orta ateşte pişiriyoruz. Suyunu aldıktan sonra malzemeyi başka bir kaba alarak, peyniri yoğuruyoruz. Çeçil peyniri kıvama geldikten sonra kazanlardan çıkarılıp ahşap üzerine serilerek hazır hale getiriliyor." dedi.

Al, yağmurların bu sene daha çok bereket getirdiğini, köyün meralarının çiçeklerle bezendiğini anlattı. Nural Al, "Sezonun ilk çeçil peyniri üretimini yaptık. Bizim peynirlerimiz kaliteli ve lezzetlidir çünkü temiz, titiz bir şekilde hijyene ve peynirin kıvamında pişirilmesine çok dikkat ederiz." şeklinde konuştu. Al, müşterilerinin, peynirden çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Makbule Saraçer de asırlardır kadınların imece usulü peynir üretimi yaptıklarını, köyde bu geleneği devam ettirdiklerini söyledi. Saraçer, "Tezek ve odunla yakılan tandırlarda, büyük emekler vererek ürettiğimiz çeçil peyniri yaz ve kış sofralarımızın vazgeçilmezidir. En sağlıklı ve en doğal peynirdir. Köyde kadınlar bir araya gelerek peynir üretiyoruz. Ürettiğimiz peynirin bir kısmı kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz, kalanını da satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Hem taze hem de bekletilerek tüketilir"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, çeçil peynirinin yöresel peynirler arasında önemli yeri bulunduğunu kaydetti.

Gök, çeçil peynirinin her mevsim tüketilen peynir türü olduğunu ifade ederek, "Tel ve iplik şeklindeki peynir, hem taze hem de tulumlara basılarak ve bekletilerek tüketilir. Çeçil, sofraların en lezzetli ve iştah açıcı peynir türlerindendir ayrıca peynir üretiminin bölge ekonomisine önemli katkısı vardır." bilgisini aktardı.

Çeçil peynirinin kilosu 10-13 lira arasında satışa sunuluyor.