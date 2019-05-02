Köydeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar
Kastamonu Üniversitesi İnsani yardım Topluluğu üyeleri, köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı, hem okulun duvarlarını hem de çocukların yüzlerini boyayarak eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.
Kastamonu
Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan İnsani Yardım Topluluğu üyeleri, ziyaret ettikleri köy okulunda birlikte oyunlar oynadığı çocuklara güzel bir gün geçirdi.
Merkeze bağlı Kayı Köyü İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret eden 20 gönüllü üniversite öğrencisinden bazıları Nasrettin Hoca ve palyaço kıyafetleri giyerek çocukları eğlendirirken, resim bölümünde okuyan öğrenciler de çocukların yüzlerini ve okulun duvarlarını rengarenk boyadı.
Kastamonu Üniversitesi İnsani Yardım Topluluğu üyesi Osman Zünbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarla unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi.
Geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmek için yola çıktıklarını dile getiren Zünbül, "Gönüllülerimizin canlandırdığı Nasreddin Hoca ve palyaçolar çeşitli gösteriler yaptı. Resim öğretmenliği bölümündeki arkadaşlarımız da okulun duvarlarına çizgi film karakterleri çizip, öğrenci kardeşlerimizle rengarenk boyadı." dedi.
"Hem çocuk olduk hem de çocuklarla eğlendik"
Etkinlikte herkesin çok eğlendiğini belirten Zünbül, "Birlikte futbol maçı yapıp ip atladık. Çeşitli yarışmalar düzenleyip halay çektik. Hem çocuk olduk hem de çocuklarla eğlendik. O minik yüreklerin kalbine dokunurken birlikte unutulmaz bir gün yaşadık." diye konuştu.
Bu tür etkinlikleri devam ettireceklerine işaret eden Zünbül, "Okulları ziyaret edip o masum gülüşleri, o mutluluğu yeniden görmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.