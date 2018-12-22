Köy okulları için en anlamlı 'güzellik'

Fotoğraf: AA/Muhammed Selim Korkutata

ANKARA - Aybüke İnal

"Bir çocuk okur, dünya değişir." sloganıyla yola çıkan kuaför Eser Kansuva, kitap getiren müşterilerine ücretsiz fön çekiyor ve toplanan kitaplarla Kars'ın Çakmak köyünde bulunan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane açmayı planlıyor.

Kansuva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının dünyada faydalı eserler bırakmak olduğunu belirterek, şu ana kadar yaklaşık 100 kitap topladıklarını, gelecek yıl 4 Şubat'a kadar binin üzerinde kitap toplamayı hedeflediklerini söyledi.

İzlediği bir haberden esinlenerek bu kampanyayı başlattığını anlatan Kansuva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberlerde köy okulundaki çocukların kirlenmesin diye ayakkabılarını ellerine alarak çamurda yalın ayak yürüdüklerini gördüm. Çok etkilendim ve kendi çocukluğumu hatırladım. Ben, Mamak'ta bir gecekonduda büyüdüm. Bayramlarda babam bize ayakkabı alırdı. Biz de ayakkabılarımıza bir şey olmasın diye başucumuza koyar öyle uyurduk. Aklıma o günler geldi. Bu çocuklar için ne yapabilirim acaba diye düşündüm ve Instagram sayfamda bir duyuru yayınladım. Herkes elini taşın altına koyarsa büyük işler başarabiliriz."

"Yardıma ihtiyacı olan insanları bulmaya çabalayacağım"

Memleketi olması dolayısıyla ilk kütüphanesini Kars'ın Çakmak köyünde açmak istediğini anlatan Kansuva, bundan sonra da projelerine devam edeceğini dile getirdi. Kansuva, "Sadece Doğu'da, Güneydoğu'da değil Türkiye'nin başka şehirlerinde de yardıma ihtiyacı olan insanları bulmaya çabalayacağım." dedi.

Çakmak İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sema Çelebiler ile görüştüğünü, orada bulunduğu süreçte çocukların saçlarını da yapacağını da ifade eden Kansuva, "Çocuklar, kuaföre çok gitmek istiyormuş ama o bölgede kuaför yokmuş. Ben de oraya gittiğimde bütün bir günümü onlara ayıracağım. Ellerim patlayana kadar saçlarını yapacağım." diye konuştu.

"Belki küçük bir proje ama bizim için anlamı çok büyük"

Bu süreçte ağabeyi Eser Kansuvar'a yardım eden Samet Kansuvar ise insanlardan destek beklediklerini vurguladı. Eser Kansuvar, "Oradaki kardeşlerimizin, 'Bizi unutmadılar.' demelerini istiyoruz. Farkındalık yaratarak eşitsizlikleri ortadan kaldırabiliriz. Belki küçük bir proje ama bizim için anlamı çok büyük." açıklamasında bulundu.