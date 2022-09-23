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Yaşam

Kovanlarını ayılardan korumak için gece nöbet tutuyor

Bingöl'de arıcılık yapan Yusuf Çağan, ayıların daha önce zarar verdiği kovanlarını korumak için geceleri de nöbet tutuyor.

Rıdvan Korkulutaş   | 23.09.2022
Kovanlarını ayılardan korumak için gece nöbet tutuyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Kentteki yüksek rakımlı dağlarda kovanları bulunan arıcılar, ballarını yaban hayatından koruyabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Kovanlarının etrafını elektrikli tellerle çevirmelerine rağmen ayıların saldırısını engelleyemeyen arıcılardan Yusuf Çağan, merkeze bağlı Kartal köyü yaylasında geceleri de nöbet tutuyor.

Büyük emek vererek ürettiği balı ayılardan korumak için gün ağarıncaya kadar uyumayan ve sürekli kovanları kontrol eden Çağan, yabani hayvanların saldırma ihtimaline karşı da kendisini koruma amaçlı yanından silahını ayırmıyor.

Emeklerinin karşılığı olan hasat dönemine kadar gece gündüz kovanlarının başından ayrılmayan Çağan, AA muhabirine, 15 yıldır arıcılık yaptığını söyledi.

Kovanların bulunduğu alanı geçen yıla kadar güvenlik kamerasıyla evden izlediğini anlatan Çağan, "Bir gece ayının kovanların bulunduğu alana girdiğini gördüm. Evden kovanların başına gidinceye kadar ayı iki kovana zarar vermişti. O günden sonra ben de her gece nöbet tutup kovanlarımı korumaya karar verdim." dedi.



Çağan, ayıların özellikle gece saatlerinde kovanlara zarar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemiz arıcılık açısından çok zengin bir yer. Ayıların en sevdiği şey de baldır. Biz de kovanlarımızı korumak için gün batımından gün doğumuna kadar nöbet tutuyoruz. El feneri ve silahımız var. Silahımızı sadece kendimizi korumak için bulunduruyoruz. Bu bizim emeğimiz ve gelir kaynağımız. Mecburen kovanların başında bekliyorum."

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